Son Dakika: Emre Belözoğlu'nun zor kararı! Ozan Tufan, Gökhan Gönül...

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül'e Ankaragücü karşısında forma verecek mi?

Alanyaspor'la oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından takımın 10 kişi bırakan ve pozisyon sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Gökhan Gönül'ün ilk 11'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Ozan Tufan’ın savunmanın sağındaki başarılı performansı sonrası cezası bitmesine rağmen Gökhan Gönül, kulübede oturabilir. Savunmada Ozan Tufan'ın Gökhan yerine forma giymesi durumunda orta sahada Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut ve Pelkas gibi oyuncular birlikte görev yapabilecek.

Aksi durumda; Ozan Tufan'ın orta sahaya dönecek olmasıyla bu 5 oyuncudan birine kulübe yolu gözükecek.

Emre Belözoğlu'nu sağ bek pozisyonu dışında ise zorlayacak bir bölge gözükmüyor. Belözoğlu'nun geçen hafta Erzurum karşısında kazanan kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.



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