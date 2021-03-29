Son Dakika: Emre Belözoğlu'nun büyük hayali! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı övdü ama...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Takımla alakalı birçok konuya değinen Belözoğlu'nun kariyeriyle ilgili sözleri dikkat çekti. Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi isimleri başarılı bulduğunu ifade eden Belözoğlu 'İnanın benim hayallerim çok daha büyük' sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Emre Belözoğlu'nun ilgili sözleri şöyle;

"Erol Bulut'un Fenerbahçesi veya Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçesi değil, bu Fenerbahçe herkesin Fenerbahçesi. Benim de hedefim Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak. Bunu zaten başkanımıza da söylemiştim. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim inanın çok daha büyük. İnandıklarımdan vazgeçmeyerek yoluma devam etmeye çalışacağım."

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