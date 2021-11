Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Visca ve transfer açıklaması! Stefan Kuntz, Fenerbahçe, Alex-Hagi sözleri...

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bugüne kadar çalıştığım bütün oyuncular, işlerini yerine getirdiği için saha içine girmeyi hiç düşünmedim. Ama bazen oyunun içinde olmak istediğim anlar oluyor. Çalışmış olduğum bütün teknik adamların bana katkısı oldu. Güncel teknik direktörlerle de görüşüp fikir alıyoruz. Bu, bir gelişim süreci. Bir işi tek başınıza yapamazsınız, iyi bir ekibinizin olması gerekiyor. Her konuda adil olmaya çalışırım. Oyuncu-teknik direktörlük yaptığım dönemde, kendimi oyundan çıkaracak kadar hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum.

"KUNTZ'U TANIMIYORUM AMA HAMİT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Stefan Kuntz'u şahsen tanımıyorum. Bu kararı alanlar arasında Hamit Altıntop var ve çok değer verdiğim biri. Milli Takım'da kim olursa olsun destek olmamız gerekiyor. Zaman vermek gerekiyor. Milli takımlarda teknik direktörlük yapmak kulüpte yapmaktan daha zor.

"BUGÜNKÜ AKLIMLA 20 YAŞIMA DÖNEBİLSEM..."

En çok futbolcu olmayı sevdim. Bende yeri bambaşka, benim hayalimdi ama teknik adamlıktan da keyif alıyorum. Futbolculuk çocukluk hayalimdi ve Allah da bana çok güzel bir kariyer nasip etti. Şu anki kafamı 20 yaşına geçirebilseydim, çok daha başka bir kariyerim olabilirdi.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK SADECE OYUNCU AL-SAT DEĞİL"

Türkiye'de sportif direktörlük sadece oyuncuyu alma ve gönderme olarak görülüyor ama ekonomik durumların hesaplanması çok değerli hale geldi. Sadece transfer olarak görülmemeli. Ben Türkiye'de doğru bir ekiple, iyi bir kulüp yapısıyla sportif direktörlüğün önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Fenerbahçe'de iyi bir iş yaptık.

"VISCA İÇİN ŞU ANDA GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Visca ülke futbolunun son 10 senesine damga vurmuş 3-4 futoblcudan bir tanesi. aşakşehir tarihinin de en iyisi. Oyuncu olarak da oynadık. Şimdi de takımda kalmasını isterim. Bize ulaşan resmi bir şey yok ama tekjlif gelirse kulübümüzün kararıdır. Tek başına karar almak olmaz, kulübümüz, ben ve Visca oturup konuşuruz ve bir sonuca varırız.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMEK İÇİN VAKTİMİZ VAR"

Başakşehir'e geldiğimde oyuncuların potansiyelinin farkındaydık. Küçük dokunuşlarla doğru yönlendirip karşılığını aldık. En büyük gücümüz, oyuncu kalitemiz oldu. Bu gelişimdeki en büyük pay, futbolcuların. Mevcut kadromuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 6-7 hafta var. Herhangi bir mevki ya da isim yok gündemimde şu anda. Durumu değerlendirip bakarız.

"VELİAHT KELİMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Veliahtım olmasını hiç istemem, bu kelime de doğru değil. Herkes işini gününde iyi yapmıştır. Herkesin de yeri dolar. Benim de yerim doldu. Futbolumuzu Avrupa'da temsil etmeleri, Milli Takım'da iyi işler yapmaları önemli. Ben bunları başardım çok şükür, bunları yapabilecek arkadaşlarımız da var. Futbolu hayatının merkezine koymaları lazım. Ben bunu uyaptım. Veliaht kelimesi doğru değil ama benim yaptıklarımı yapoabilecek çok oyuncu var.

"GÖREVE GELDİKTEN SONRA OYUNCULARIMIZIN GELİŞİMİ MUTLULUK VERİCİ"

Hem Ravil hem Berkay çok iyi oyuncular. A Takım'a çıkardığımız başka oyuncular da var. Başakşehir oyuncuların gelişimi için çok güzel bir ortam. Oyuncularımız çok şanslı. Tolga'nın ve Mahmut'un gelişimi ortada. Milli Takım'a aday haline geldiler. Deniz Türüç ve Hasan Ali de öyle. Geldiğimizde oynamıyordu Hasan Ali. Takımın genelinde çok ciddi bir gelişim var. Kulübün ortam ve imkanlarıyla birleşince bu ortaya çıkıyor. İletişim ve gelişimin karşılıklı, ortak hareket etmeyle olur. Bunlar beni çok mutlu ediyor. İnşallah böyle devam eder. Her maçı kazanmak için oynayacağız ama kaybedeceğimiz maçlar da olacak. O zamanlarda takım bütünlüğünü korursak Başakşehir daha iyi olacaktır.

"KAYBEDECEĞİMİZ MAÇLAR OLACAK"

Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sıralama bizim için amaç değil. Her maçı kazanmak için iyi oynamak amaç. Dünyanın en iyi teknik adamları da maç kaybediyor. İsterim ki kariyerim boyunca her maçı kazanayım ama bu böyle devam etmeyecek. Ben ömrüm boyunca her maçı kazanmak için takımımı oynatmaya devam edeceğim.

HAGI Mİ ALEX Mİ?

Ben Galatasaray A takımına çıktığımda 16 yaşındaydım. Çok iyi bir kadromuz vardı, başımızda Fatih Terim vardı. Milli Takım'dan gelmişti ve herkesi geliştirmek istiyordu. Tam biçilmiş kaftandı o takım. Gelişimimde Hagi'nin katkılarını inkar edemem. Topu kazanmak için, şut atmak için, topu saklamak için bana büyük katkıları oldu. Çok büyük profesyoneldi. Hagi - Alex kıyaslamasını bana soruyorlar taraftar olarak. Bu doğal. Ben ikisiyle de oynadım. Alex Fenerbahçe tarihinin gördüğü en iyi oyuncu, Hagi de Türk futbolunun gördüğü en iyi oyuncu. İkisi de benim için çok değerli futbolcular. Hep de öyle kalacaklar. İkisini birbirinden ayırt etmek, böyleydi şöyleydi demek sonuçta bizi yanlış yere götürür. Ben birlikte oynadığım oyuncular arasında Hagi'yi ayrı bir yere koyarım.

"HAYALİM BENDE KALSIN, İNŞALLAH NASİP OLUR"

Yaptığım mesleğin zirvesi olduğuna inanmadım. Başarının sınırı yoktur. Başarısızlığın sınırı var. Hayallerimize sarılıp, çok çalışıp işimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışacağız. İyi bir ekibimiz var. Benim hayalim bende kalsın. Nasipse görürüz. Biz çok çalışıp tevekkül edeceğiz. İnşallah her şey güzel olur.