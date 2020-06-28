Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan itiraf: 'Gökhan Töre dirsek atmadı, hakeme söyleidm'

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon hakkında Emre

Belözoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu maçtan sonra 'Ben topa dengesiz vurdum. Burnumla vurdum. Yüzümdeki acının sebebi o. Gökhan Töre’nin bana bir şey yapmadığını da hakeme söyledim. Malatyaspor’lu oyuncularda bunu söylerken yanımdaydı' ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre, Emre Belözoğlu ile arasında yaşanan pozisyonun ardından ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı.

NEDEN HAKEME SÖYLEMEDİ?

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman ise konu hakkında "Gökhan Emre'ye demiş ki; 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere düşmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre" şeklinde açıklama yaptı.