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GeriFutbol Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe paylaşımı

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Futbolu 2019/20 sezonu bitiminde Fenerbahçe'de bırakan, geçen sezon ise Fenerbahçe'de önce sportif direktör, ardından teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli formayla çıktığı son maçın yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

Emre Belözoğlu, 25 Temmuz 2020 günü Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe formasını son kez giymişti. Emre Belözoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup etmişti.

Bu maçla futbolu bırakan Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de önce sportif direktör, ardından teknik direktör olarak görev yapmış ve ardından Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

Emre Belözoğlu, sosyal medyadan ''Bir yıl önce bugün' notuyla Rizespor maçından fotoğraflarını paylaştı.

Emre Belözoğlu şu fotoğrafları paylaştı

Son dakika: Emre Belözoğlundan Fenerbahçe paylaşımı

Son dakika: Emre Belözoğlundan Fenerbahçe paylaşımı

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