Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe paylaşımı
Futbolu 2019/20 sezonu bitiminde Fenerbahçe'de bırakan, geçen sezon ise Fenerbahçe'de önce sportif direktör, ardından teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli formayla çıktığı son maçın yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.
Emre Belözoğlu, 25 Temmuz 2020 günü Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe formasını son kez giymişti. Emre Belözoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup etmişti.
Bu maçla futbolu bırakan Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de önce sportif direktör, ardından teknik direktör olarak görev yapmış ve ardından Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
Emre Belözoğlu, sosyal medyadan ''Bir yıl önce bugün' notuyla Rizespor maçından fotoğraflarını paylaştı.
Emre Belözoğlu şu fotoğrafları paylaştı