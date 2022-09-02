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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e yeni imza!

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Süper Lig
Son dakika: Emre Belözoğlundan Başakşehire yeni imza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 16:49

Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

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Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 2023/24 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Süper Lig

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