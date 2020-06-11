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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan Balotelli açıklaması!
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Haber Giriş: 11.06.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan Balotelli açıklaması!

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Fenerbahçe'de önümüzdeki sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, menajerler tarafından sarı lacivertli kulübe önerilen Mario Balotelli'nin transferini veto etti.

Menajerler, Balotelli’yi Fenerbahçe’ye de önerdi. 29 yaşındaki yıldızın senelik 3 milyon Euro maaşla 3 yıllık kontrata imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderildi.

Yönetim de bunu, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu’na iletti. Ancak Emre, “Balotelli mi? Asla olmaz” diyerek transfere karşı çıktı.

Tecrübeli futbolcunun, her ne kadar çok iyi bir forvet olsa da gittiği her takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan yıldızı veto ettiği öğrenildi. Emre’nin bu çıkışı sonrası yönetim, bu transferi gündeminden çıkarttı. (Fanatik)

Son Dakika | Emre Belözoğlundan Balotelli açıklaması

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