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Son Dakika: Emre Belözoğlu'dan Newcastle United açıklaması! "Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim ama..."

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Süper Lig
Son Dakika: Emre Belözoğludan Newcastle United açıklaması Bir Geordienin kulübü almasını isterdim ama...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş maçındaki isteğimizi sezonun geneline yaymak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz kendi oyun anlayışımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz."

"Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Benim için çok özel bir kulüp. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Geçmişte şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluklar kovaladı. Her takımın inişli çıkışlı performansları olabilir."

"Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var."

"Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an biz Başakşehir'in derdine düşmüş durumdayız, dolayısıyla hedefimiz öncelikle Başakşehir'in başarısı."

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"Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var."

Geordie nedir?

İngiltere'nin kuzey doğusunda bulunan Newcastle ve çevresinde yaşayan yerel halka verilen isimdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Süper Lig

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