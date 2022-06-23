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Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a mesaj

#Okan Buruk#Galatasaray#Emre Belözoğlu
Son dakika: Emre Belözoğludan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruka mesaj

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Okan Buruk için bir mesaj paylaştı.

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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'da teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Okan Buruk için bir mesaj paylaştı.

Kişisel Instagram hesabından Okan Buruk'un fotoğrafını paylaşan Emre Belözoğlu; "Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim" sözlerini kullandı.

OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN GALATASARAY'DAN INTER'E TRANSFER OLMA HİKAYESİ

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu 1996-2001 yılları arasında kazanılan tarihi başarıların mimarları olmuş 2001 yılında ise İtalya Serie A ekibi Inter'e bedelsiz şekilde transfer olmuşlardı.

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İkili, 2020 yılında verdikleri röportajda Inter'e transfer süreçlerini anlattı.

Okan Buruk: Avrupa'da yakaladığınız başarılar özellikle Avrupa gündemine çıkmanızı daha çok sağlıyor. Burada aslında ilk niyet Emre'ydi. Benimki daha sonra gelişen bir olay oldu. İlk planda hem yaşı hem yeteneği itibariyle Avrupa’nın en gözde, genç oyuncularından biriydi. Daha sonra benim olayım da gelişti. Bu da hem bizim hem oynadığımız takım Galatasaray hem de Türkiye için değişik bir dönemdi. Zor da geçti. Baktığımızda iki Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi Türk Futbolu ve Galatasaray için önemli bir olaydı.

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Son dakika: Emre Belözoğludan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruka mesaj

Emre Belözoğlu: O dönemde çok iyi bir takımımız vardı. Gerek Türkiye Ligi'nde gerekse Avrupa’da çok başarılıydık. Bunun neticesinde farklı farklı takımlardan transfer teklifleri alıyorduk. Benim adıma Inter izlemeye geldiğinde birkaç kez görüşmüştük kendileriyle. Fakat o dönem biz Galatasaray’ın bir teklifini bekliyorduk. Bize bir teklifte bulunmayınca sezon sonunda son 3-4 maçımızı izleyip bir karar vermek durumunda kalacaktık. O dönemler beni izlemeye geliyorlardı. Scout ekibinin başındaki kişiyle görüşmemizde takımımızda bazı diğer oyuncuları da izlediklerini söylemişlerdi. Hatta beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu izlediklerini söylediler. O oyuncu da Okan Buruk idi. O yüzden ikimiz birden transfer olduk. Onun da söylediği gibi bu transferlerin gerçekleşmesi Türk Futbolu adına çok önemliydi.

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Son dakika: Emre Belözoğludan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruka mesaj

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