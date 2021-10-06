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Son Dakika: Emre Belözoğlu sonrası çarpıcı yorum! "Kimse kusura bakmasın içim acıdı..."

#Emre Belözoğlu#Şenol Can#Tahir Kum
Son Dakika: Emre Belözoğlu sonrası çarpıcı yorum Kimse kusura bakmasın içim acıdı...

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, sezon başında Teknik Adamlar Statüsü ve Çalışma Talimatı'nda yapılan değişiklikler hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı. Kum, söz konusu yazısında, yapılan talimat değişikliği doğrultusunda Ağustos ayında Kasımpaşa'daki görevinden ayrılmak durumunda kalan Şenol Can ve geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nu kıyasladı.

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Tahir Kum - Spor Arena | Kimse kusura bakmasın ama sezon başında Teknik Adamlar Statüsü ve Çalışma talimatında yapılan değişikliklerle Şenol Can’ın mesleğinin elinden alındığı bir yerde, teknik direktörlük eğitim durumu (!) onunla eş değer olan Emre Belözoğlu’na görev yaptırmak benim içimi acıtır.

O zaman adama sorarlar; sezon başında, ilgili teknik direktör talimatının 9 maddesini adeta silbaştan yeniden yazmanız sırf Şenol Can için miydi diye?

Belözoğlunun ekibinde sürpriz isim Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...

Belözoğlu'nun ekibinde sürpriz isim! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...

‘GÖLGE TEKNİK ADAM’LARA DEVAM

Eğer teknik adamlık talimatında revize yapıp, açık ve net bir şekilde “Gölge teknik adama artık yer yok” diyorsanız, bunu herkese eşit olarak uygulayacaksınız. Derdimiz Emre Belözoğlu değil. Derdimiz kendi ihmaliniz yüzünden iki yıldır teknik adamlık yapan Şenol Can’ın ekmeğini elinden almanız. Talimatı gücünüzün yettiğine uygulamanız. Belözoğlu’nun karıyerine, becerisine, yeteneğine hiçbir itirazımız yok. Ama bir taraftan talimatla “Gölge teknik adam dönemi artık bitmiştir” diye hava atacaksınız, hassasiyetinizi göstereceksiniz, gücünüzün yettiğini oyun dışı bırakacaksınız, iş başkalarına geldiği zaman hülleye devam... Olacak şey mi?

EĞİTİM ŞART AMA HERKES İÇİN... 

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Talimatta onca değişiklik yaptınız, öyle olacak, böyle olacak vs. Peki ne değişti? Hani yeterliliği olmayan kenardan sahaya müdahil olamayacaktı? Süper Lig’de teknik adamlık için UEFA Pro Lisans şart öyle değil mi? Peki Emre Belözoğlu’nda bu var mı? Yok. Peki kulübü ne yapacak? UEFA Pro Lisanslı birini bulacak, onu gösterecek.

Tıpkı Fenerbahçe’de bunu Şenol Çorlu hocanın diplomasıyla yaptıkları gibi... Eee sonra?

Ali Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...

"Ali Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."

HOCALIK ÖLÜ DOĞMAMALI

2 hafta sonra, diploması kullanılanın her hafta TFF’ye mazeret bildirmesiyle Emre hoca basın toplantısı dahil bir teknik adamın yapabileceği tüm aktiviyelerde yer alacak.

Peki Şenol Can hocaya da bulsaydınız bir formül? Kurs vardı da gitmedi mi?

Eğitim şart. Ve herkes için. Amacımız gelecekte Türk futboluna büyük hizmetleri olabilecek Emre Belözoğlu ve onun gibilerinin teknik adamlığının sağlam temellere oturtulmasıdır, iyi eğitim almasıdır. Hocalıklarının ölü doğmamasıdır. Bunca eğitim onun için değil mi zaten?

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#Emre Belözoğlu#Şenol Can#Tahir Kum