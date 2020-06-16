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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 21:12,Son Güncelleme:

Son dakika! Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü!

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Son dakika! Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü!
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Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu 24. dakikada kırmızı kart gördü.,

Yedek kulübesindeki Emre BelözoğluTrabzonspor'un golcüsü Sörloth ile tartışıp önce sarı kart ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonrası Sörloth da sarı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi.

''ALLAH'TAN KORK''

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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