Son Dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı öncesi flaş karar

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Gaziantep FK karşısında üç puan arayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor’u mağlup edip Yeni Malatyaspor'la berabere kalan sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın Erzurum galibiyeti sonrası beraberlik kredisi kalmadı.

Gustavo'ya kesik

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde sakatlıkları süren Perotti, Nazım, Sadık ve Mesut Özil kadroda yer alamayacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son Malatyaspor maçında eleştirilen Luiz Gustavo'yu bu maçta yedek başlatacak. Brezilyalı yıldızın bölgesinde Jose Sosa'nın forma giymesi bekleniyor. Malatya'da Ferdi ve Osayi'den verim alamayan Belözoğlu Pelkas'a kanatta şans verebilir. Bu durumda Mert Hakan ve Ozan Tufan, orta sahada görev yapacak.

Emre Belözoğlu'nun bu akşam forvette tercihi ise bir kez daha Mbwana Samatta olacak. Denizlispor maçında galibiyeti getiren golü atan Tanzanyalı, bu akşam yine Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.

Fenerbahçe Muhtemel 11:



Altay, Gökhan, Serdar, Atila, Caner, Jose Sosa, Ozan, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Samatta.

Yeni Malatyaspor karşısında alınan beraberlik sonrası Emre Belözoğlu, kadroda değişiklik kararı alırken; bu isimler ilk kez bir maçta birlikte forma giyecek.

Kadıköy’de puan ortalaması 1.63

Sahasında bugün Gaziantep’i ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin bu sezon iç sahada sergilediği performans endişe veriyor. Sarı lacivertliler geride kalan süreçte Kadıköy’de 16 maça çıkarken bunların 8’in kazandı, 6’sını kaybetti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İç sahada toplam 22 puan yitiren Kanarya’nın evindeki puan ortalaması ise 1.63 oldu. Kanarya evinde 24 gol atarken, 19 kez ise topu ağlarında gördü.

Sınırda olan futbolcular

Sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bugün Gaziantep mücadelesinde oynayıp sarı kart görürlerse Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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