Son dakika: Emre Belözoğlu istedi, transfer bitti! Lucas Biglia bedavaya Başakşehir'de

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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.

Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fatih Karagümrük'ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

Eylül 2020'de Karamgürük'e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e transfer oldu.

TOLGA CİĞERCİ'NİN YERİNE GELDİ

Tolga Ciğerci ile yolları ayıran Başakşehir, bu pozisyondaki boşluğu Biglia transferiyle doldurdu. Eylül 2020'de Milan'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Karagümrük'e gelen ve takım kaptanı olan yıldız orta saha, geçirdiği 2 sezonda 72 maça çıktı, 5 gol, 7 asistle skor katkısı verdi.

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Öte yandan Arjantinli oyuncu, Başakşehir Kulübü'nü Instagram hesabından da takibe aldı.