Son Dakika: Emre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattı! 2.5 yıllığına anlaşma sağlandı

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, yeni takımında görevine hızlı başladı. Genç çalıştırıcının Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde takımdan gönderdiği tecrübeli futbolcuyu, yeni kulübüne transfer edeceği iddia edildi.

İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu ilk transferini gerçekleştirdi. Genç çalıştırıcı, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Ali Arslan'ı takıma dahil etmek için anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Ali Arslan, İstanbul ekibiyle 2,5 yıllığına el sıkıştı. Tolgay Arslan'ın devre arasında İstanbul ekibine transfer olacağı belirtildi.

Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılma sürecinde Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte etkin bir rol oynuyordu. Genç çalıştırıcı futbolu bıraktıktan sonra belirli bir süre geçici antrenör ve sportif direktör olarak sarı-lacivertlilerde görev almıştı.

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Tolgay Arslan bu sezon Udinese formasıyla 7 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. 31 yaşındaki orta saha takım arkadaşlarına ise 1 asist yaptı.

Kariyeri boyunca Hamburg, Fenerbahçe, Aachen, Udinese ve Borussia Dortmund formaları giyen Tolgay Ali Arslan, en fazla şansı Beşiktaş'ta buldu. Tecrübeli orta saha 132 kez siyah-beyazlı takımla birlikte sahaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asist üretti.



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