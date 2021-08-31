Son dakika: Emre Belözoğlu için sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönüyor, Başakşehir derken...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İtalya'da Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin yardımcılığını yapması ya da A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ekibinde yer alması beklenen Emre Belözoğlu, henüz bir kulüple anlaşmadı.

Geçen sezonu Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan Belözoğlu için Başakşehir sesleri yükselmeye başlamıştı.

3'TE 0 İLE BAŞLADIKTAN SONRA...

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki haftada ise Alanyaspor ile Konyaspor'a da kaybeden 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu tartışılmaya başlandı.

Taraftarlar, sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi yönünde çok sayıda paylaşımlar yapmıştı.

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'

Ayrıca Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği'nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartla eski kaptanlarını göreve çağırarak "Sana da, hırsına da ihtiyacımız var" mesajını paylaşmıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Emre Belözoğlu'nun da görüşme yapmaya hazırlandığı yönünde iddialar da ortaya çıkmıştı ancak konuyla ilgili bir gelişme olmadı.

Emre Belözoğlu, 2015-2019 yılları arasında Başakşehir'de forma giydi ve takımın kaptanlığını yaptı.

SARRI'NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Sarri'nin yönettiği Lazio'da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

'ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMADI'

EURO 2020 sonrasında ise Şenol Güneş, bizzat Emre Belözoğlu ile birlikte çalışabileceğini açıklamasına karşın taraftarların anlaşmaya varamadığı belirtilmişti.

BURSASPOR'U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

SON OLARAK GÖZTEPE İDDİASI

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor’la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a tek golle mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adaylar da belli oluyor.

İLK ADAY TAYFUN KORKUT, SONRA EMRE BELÖZOĞLU

Karaman’la karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı hedefleyen yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı.



DHA'nın haberine göre Başkan Mehmet Sepil’in ilk önceliği Korkut’a vereceği, aksi durumlarda Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan için devreye girilecek.

En kısa zamanda teknik adam sorununu çözmeyi planlayan sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcıyı belirledikten sonra 8 Eylül’de sona erecek transfer dönemine kadar takviye çalışmalarına ağırlık vereceği kaydedildi.

Göztepe yönetiminden Ünal Karaman’ın durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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