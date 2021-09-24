Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası! Galatasaray detayı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası! Galatasaray detayı...

#Emre Belözoğlu#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası Galatasaray detayı...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılacağı iddia edilen, Bursaspor'un teklifini reddeden Emre Belözoğlu için Başakşehir ve Göztepe sesleri de yükselmişti ancak genç teknik adam bir takımla anlaşma sağlayamadı. Son olarak Belözoğlu için Çaykur Rizespor ismi geçmeye başladı.

Haberin Devamı

Altay mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, iki gün sonra oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar teknik adam sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Süper Ligde geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur Rizesporda son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik adam arayışına girdi. Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Karadeniz ekibi, Pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını Altyapı Koordinatörü Fedayi Aksoy yönetiminde sürdürürken, İstanbul deplasmanına yeni teknik direktörü ile gitmek istiyor. Birçok isim üzerinde değerlendirme yapan yönetimin, bu noktada çalışmalarını hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör sorunun bugün çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi.

Loic Remyden manidar paylaşım Bülent Uygun gidince...

İlgili Haber:Loic Remy'den manidar paylaşım! Bülent Uygun gidince...

EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE

Bu arada Çaykur Rizespor yönetimin, taraftarların yoğun istek ve baskısı üzerine teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ismini yeniden gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-mavili taraftarların takımın başında görmeyi istediği Emre Belözoğlu konusunu kendi içerisinde değerlendiren yönetimin, genç teknik adam ile masaya oturabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

2 HAFTA SONRA RAKİP GALATASARAY

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmesi halinde iki hafta sonra Galatasaray ile Rize'de karşı karşıya gelecek. Rizespor'un Oğulcan Çağlayan konusundan kaynaklı Galatasaray ile gerginliği bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TAKIMIN BAŞINA ÇAĞIRMIŞTI

Süper Lig'e istenen başlangıcı yapamayan Başakşehir'de taraftarlar, Fatih Terim Stadı'nın önüne Emre Belözoğlu için pankart açmış ve göreve çağırmıştı. Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği'nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartta; "Sana da, hırsına da ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı. Ancak Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yola devam edildi.

Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası Galatasaray detayı...

SARRI'NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Sarri'nin yönettiği Lazio'da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

'ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMADI'

Haberin Devamı

EURO 2020 sonrasında ise Şenol Güneş, bizzat Emre Belözoğlu ile birlikte çalışabileceğini açıklamasına karşın taraftarların anlaşmaya varamadığı belirtilmişti.

BURSASPOR'U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

GÖZTEPE İLE ADI ANILDI AMA OLMADI

Milli ara öncesi Göztepe'de Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında Tayfun Korkut ile birlikte Emre Belözoğlu da vardı ancak bu konuda da resmi bir gelişme yaşanmadı.

Haberin Devamı

Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası Galatasaray detayı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Çaykur Rizespor#Süper Lig