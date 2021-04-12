Son Dakika: Emre Belözoğlu çılgına döndü! Fenerbahçe Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk yarıda ciddi pozisyonlara girerken Futbol A Takım Direktörü olarak üçüncü maçına çıkan Emre Belözoğlu, 34. dakikada çılgına döndü.

Sağ kanattan kazanılan korner atışında Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına Gökhan Gönül kafayla arka direğe aşırttı. Serdar Aziz ise arka direkte yakın mesafeden topu üstten auta attı.

Bu pozisyonun ardından Emre Belözoğlu oldukça sinirlenirken yanında duran masayı tekmeledi. Belözoğlu'nun sinirlerine hakim olamadığı pozisyon sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel ve Mbwana Samatta, yedek kulübesine çekildi.

Belözoğlu, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı ise 11'e sürdü.

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse yer aldı.

- Gustavo ligde ilk kez kulübede

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Süper Lig'de ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezonun başında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Gustavo, sakat ya da cezalı olmadığı tüm maçlarda ligde ilk 11'de görevlendirilmişti.

- Mert Hakan 3 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli futbolcu, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor maçlarında yedek soyunmuştu.

Mert Hakan Yandaş, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

- Samatta yedek soyundu

Fenerbahçe'nin santrforu Mbwana Samatta, Gaziantep karşısında yedek bekledi.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maça da 11'de başlayan Samatta, Gaziantep maçında yedekler arasında yer aldı.

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesine 5 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Nazım Sangare ile takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra hastalığı bulunan Harun Tekin de kadroda yer almadı.

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