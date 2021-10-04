Son Dakika: Emre Belözoğlu Başakşehir ile sözleşme imzaladı! İlk sözleri...

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Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirdiği Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde ilk olaak başkan Göksel Gümüşdağ, ardından da Emre Belözoğlu söz aldı. Belözoğlu ayrıca kendisine gelen soruları da yanıtladı.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle 8 ay görev yapan Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. İnsanlar çalıştıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. İyi ki çalışmışım dediğim bir teknik direktör. Başakşehir'e büyük katkıları oldu. Şahsım ve yönetim kurulum adına bundan sonraki futbol kariyerinde ve yaşamında kendisine başarılar diliyoruz.

"Emre Belözoğlu buraya futbolcu olarak geldiğinde manşetler 'Futbolu bırakmalı' yazıyordu"

Bugünün önemi Emre Belözoğlu kardeşimiz... Yolda gelirken aklımda hatıralar canlandı. 6 yıl önce takımımıza imza atmaya gelmesi... Kendisine teklif yaptığımızda 'Seve seve...' demişti. O günkü manşetler 'Emre Belözoğlu futbolu bırakmalı' diyordu. Biz kendisiyle konuştuğumuzda 'Sen Emre Belözoğlu'sun, Türk futbolunun en iyi oyuncularındansın. Burada kaptanlık yapıp yeniden Milli Takım'a dönersin' demiştik. Kendisi her zaman Başakşehir ailesine büyük değer kattı. 4 yıl boyunca formamızı giydi ve ardından Fenerbahçe'ye gitti ve orada kariyerini onurlu ve şereflil şekilde son verdi. Kendisi benim kardeşimdir. Bugün takımımızda teknik direktör olmuştur. Kendi vizyonuyla futbolculuğunun son döneminde olduğu gibi burada da önemli başarılar yaşatacak ve çok daha iyi yerler kendisine nasip olacak. Kendisiyle minimum 2023'e kadar sözleşme imzaladık. İnşallah kulübümüze ve Türk futboluna büyük katkılar sağlar.

Emre Belözoğlu: Hayalim bu ülkenin en iyi teknik direktörü olmak

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Benim için Başakşehir ailesinin fakrlı bir yeri olduğunu söylememe gerek yok. Herkes kariyerimin bittiğini söylerken 35 yaşında buraya geldiğimde ben de futbolu bırakmayı düşünüyordum. Sonradan 4 yıl forma giyip Fenerbahçe'ye transfer oldum. Burada beni futbola bağlayan bir sevgi vardı. Futbolun içinde kalma isteğimi hepiniz biliyorsunuz. En büyük hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik direktör olmak var. Bugün bu sözleşmeye imza atmak benim içn çok güzel bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum.

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"Hedefimiz şampiyon olmak"

Hayatta başarılar da başarısızlıklar da bazen çalışma isteğinizi şekillendirir. Kulübün geçmişinde benim de katkım oldu. Başakşehir çıtayı çok yükseğe çekti. Abdullah Hoca'nın inşa ettiği, Okan Hoca'nın devam ettirdiği, Aykut Kocaman gibi futbolculuğuna ve teknik adamlığına şahit olduğum bir insanın ardından geliyorum. Sorumluluğum çok büyük. İnsanların aklında belli hedefler olabilir ama ben Başakşehir'in hedefini üst sıralara oynamak olarak biliyorum. Futbolculuğumda yaşayamadığım şampiyonluğu Okan Hoca'nın yaptığı gibi fteknik direktör olarak yaşamak istiyorum. Burada başarı istenir, arzulanır. Elimden geleni yapacağım.

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"Pro lisansım yok, kısa zamanda bu sorun çözülecek"

Türkiye'de pro-lisans konusu çok konuşuluyor. Söz konusu ben olunca daha da çok konuşuluyor. Avrupa ülkelerinde futbolcular pro lisansı daha kolay alabiliyorlar. Benim A lisansım var. Çok kısa sürem kaldı pro lisans için. UEFA pro lisans kursuna başlayacağım. Kursa başlayınca pro lisans sahibi gibi görülüyorsunuz. Futbolcuyken de son 5 yıldır teknik direktör gibi bakıyordum oyuna. Ekibimizle birlikte bu süreci geçireceğiz. Ligimizde de bazı takımların başında pro-lisansı olmayan hocalar var. Biz de ilk olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Ardından pro lisansımızı alacağız. İnşallah iyi işler yaparız.

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"Aykut Kocaman ile dün görüştüm..."

Fena bir futbolcu değildim ama o bitti artık. Teknik direktör olarak iyi tecrübeler yaşamak istiyorum. Takımımızla ilgili Aykut Hoca ile dün bir görüşme yaptım. Bence elimizde iyi bir kadro var. Mevcut durumu düzelttikten sonra üst sıralara oynamak için çalışacağız. Ofansif ve pozitif futbol oynamak istiyoruz.

"Süper Lig'den çok teklifler aldım, buraya gelmemdeki etken..."

Son güne kadar Süper Lig'den teklifler oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde başkanımızla aramdaki ağabey-kardeş ilişkisi etkili oldu. Kulübü tanımam da farklı bir etken oldu. İnşallah hepimiz için güzel olur.

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