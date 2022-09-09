Son Dakika Emre Belözoğlu Avrupa'da tarih yazıyor! Namağlup...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir, etkileyici form grafiğini Avrupa'da da sürdürüyor. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Gözden Kaçmasın Gücünü sadece kağıt üstünde değil, sahada da gösterdi Haberi görüntüle

AVRUPA'DA DA NAMAĞLUP

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Haberin Devamı

İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

Son Hearts galibiyetiyle birlikte Medipol Başakşehir'in Avrupa karnesi daha da parlak bir hale geldi. Emre Belözoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Opta'nın verilerine göre; İstanbul ekibi, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.