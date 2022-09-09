Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika Emre Belözoğlu Avrupa'da tarih yazıyor! Namağlup...

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Hearts
Son Dakika Emre Belözoğlu Avrupada tarih yazıyor Namağlup...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 08:57

Medipol Başakşehir'ın yükselişi sürüyor. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde ilk maçında Hasan Ali, Ndayishimiye, Okaka ve Berkay'ın golleriyle Hearts'ı 4-0 devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 11. resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir, etkileyici form grafiğini Avrupa'da da sürdürüyor. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Gözden Kaçmasın

Kadıköyde tesadüflerle dolu intikam Stoper ama forvet gibi oynadı... Fenerbahçe tarihine geçti...Kadıköy'de tesadüflerle dolu intikam! Stoper ama forvet gibi oynadı... Fenerbahçe tarihine geçti...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Mircea Lucescudan Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan tepki Jorge Jesustan yanıt...Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan tepki! Jorge Jesus'tan yanıt...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Gücünü sadece kağıt üstünde değil, sahada da gösterdiGücünü sadece kağıt üstünde değil, sahada da gösterdiHaberi görüntüle

Son Dakika Emre Belözoğlu Avrupada tarih yazıyor Namağlup...

AVRUPA'DA DA NAMAĞLUP

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Haberin Devamı

İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

Son Hearts galibiyetiyle birlikte Medipol Başakşehir'in Avrupa karnesi daha da parlak bir hale geldi. Emre Belözoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Opta'nın verilerine göre; İstanbul ekibi, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Hearts

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam