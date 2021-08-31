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GeriFutbol Son Dakika: Emre Akbaba ve transfer bombası! Görüştüğü Süper Lig devi... Galatasaray Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Emre Akbaba ve transfer bombası! Görüştüğü Süper Lig devi... Galatasaray Haberleri

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Son Dakika: Emre Akbaba ve transfer bombası! Görüştüğü Süper Lig devi... Galatasaray Haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Son Dakika... Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.

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Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor, Emre Akbaba ile bir süredir görüşme halinde... Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

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Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ARŞİV - 7 Nisan 2021 tarihli yayınımız: Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan istediği imza parası...

Son Dakika: Emre Akbaba ve transfer bombası Görüştüğü Süper Lig devi... Galatasaray Haberleri

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