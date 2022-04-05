Son Dakika: Emmanuel Macron, Kylian Mbappe için devreye girdi! PSG - Real Madrid hattında sıcak saatler...

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin güçlenmesinin ardından devreye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Emmanuel Macron ve Katar Emiri, Kylian Mbappe’yi Paris Saint Germain'de kalma konusunda ikna etmeye çalışıyor. Seçim kampanyasının ortasında olan Macron'un konuyu yakından takip ettiği, Katar Emirinin ise yıldız futbolcuyla kişisel temas halinde olduğu belirtildi.

PSG'nin de sahibi olan Qatar Sports Investments, Kylian Mbappe'yi kulüpte tutabilmek adına kesenin ağzını açmaya ve gerekirse takımın en fazla kazanan ismi yapmaya hazır.

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KYLIAN MBAPPE NE DEDİ?

PSG'de kalma ihtimali olduğunu ifade eden Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, "Herkes biliyor ki kararımı henüz vermedim. Düşünüyorum çünkü yeni unsurlar var. Kararımı vermiş olsaydım söylerdim ve kabul ederdim. Saklamama gerek yok. Ancak verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

PSG ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Fransız devi Paris Saint-Germain sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.

İddialara göre Fransız ekibi geleceği konusunda henüz kesin kararını vermemiş olan yıldız futbolcuya inançlarının bir göstergesi olarak takım kaptanlığını teklif etmeye hazırlanıyor.

Eğer Mbappe, PSG'de kalmaya karar verir ve kulübün kendisine sunacağı teklifi kabul ederse, kaptanlık pazubandını, kulübün dokuz yıldır formasını giyen Brezilyalı savunmacı Marquinhos'tan devralacak.

BARCELONA'YA KAPILARI KAPATTI

L'Equipe'in haberine göre, adı birçok kulüple anılan Fransız yıldızın Barcelona'ya transfer kapılarını kapattığı belirtildi.

Haberde geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibinin bu transfer için temasa geçtiği ancak oyuncunun tavrı sebebiyle transferi tamamen rafa kaldırdığı kaydedildi.

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Ayrıca Fransız yıldızın hedefinin Real Madrid'de oynamak olduğu belirtilirken, İspanyol ekibinin de bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.

KRİZ YALNIZCA MBAPPE'Yİ ETKİLEMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e sansasyonel bir şekilde elenen Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe haricindeki tüm oyunculara yönelik taraftar tepkisinin devam etmesi başkent temsilcisindeki krizi derinleştirdi.

RMC Sport'ta yer alan haberde; Paris Saint Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği ve futbolcuların iki gruba ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre oyuncular gruplaşmaya başladı ve aralarındaki iletişim her geçen gün zayıflıyor.

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TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE OLAN MBAPPE'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikten sonra sarsılan ve Ligue 1'de oynadığı Monaco karşılaşmasını 3-0 kaybeden PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe takım arkadaşlarını üstü kapalı bir şekilde eleştirmişti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mbappe, takımdaki herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini söylemişti. Monaco maçının son düdüğünün ardından Amazon Prime Video'ya konuşan Mbappe, takım arkadaşlarının daha profesyonel olması gerektiğini belirtmişti.

"Monaco Avrupa'ya gitmek için oynayan harika bir takım. Maç boyunca çok kararlıydılar ve oyun planlarını sahaya yansıttılar. Umarım Avrupa'ya gitmeyi başarırlar. Bizim için ise hedef 10. lig şampiyonluğu ve gerisinin bir önemi yok. 8-0 ya da 9-0 bile kazansak insanlar Şampiyonlar Ligi'nde elenmemizi düşünmeye devam edecek. Her şeye rağmen profesyonel kalmalı ve birbirimize saygı göstermeliyiz. Taraftarlarımız ve ailelerimiz için yapmamız gereken bu. Yaptığımız işe biraz olsun saygı duyuyorsak, kendimize saygı göstermemiz gerekiyor."

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SAHA İÇİNE YANSIMAYA BAŞLADI

Özellikle ligde Monaco karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar olmak üzere futbolcuların kutuplaştığı kaydedildi. Bu gruplaşmanın saha içerisine de yansıdığını altı çizilirken, "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden 5 oyuncu oluyor ama Hakimi'ye faul yapıldığında aynı şey olmuyor." denildi.

NELER YAŞANDI?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda eden PSG'de taraftarlar kazan kaldırmıştı.

Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından tepkiye maruz kalmıştı.

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ISLIKLAR VE KÜFÜRLER

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk eden PSG'de taraftarlar, Lionel Messi ve Neymar'ı ıslıklamıştı. Taraftarlar, yıldız futbolcuların top ayağına her geldiğinde ıslık ve küfürlü tezahüratlarla tepkilerini göstermişti.

MESSI'NİN EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Lionel Messi'nin Bordeaux maçında ıslıklanması sonrası eşi Antonella, tribünlerde gözyaşlarını tutamamıştı.

PSG taraftarı ayrıca yönetimi istifaya davet ederken, bir tek Kylian Mbappe'yi alkışlamıştı.

NEYMAR'A PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.

MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP

Haberde Neymar için eski kulübü Barcelona'nın oldukça istekli olduğu da kaydedildi. Neymar, 2 yıl önce de Barcelona'ya gitmek istemiş ancak iki kulüp transfer şartlarında anlaşma sağlayamamıştı.

Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Erling Haaland transferini gerçekleştirememeleri halinde Neymar'ı kadrosunda görmek isteyeceği ifade edildi.