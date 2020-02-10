Son Dakika | Emmanuel Adebayor yeni takımını açıkladı!

Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Club Olimpia'ya transfer olduğunu duyurdu.

Adebayor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz." ifadelerini kullandı

Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'ye gelen ve Başakşehir ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 asist yaptı.





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