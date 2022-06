Son Dakika: Emma Raducanu çim sezonuna kabusla başladı!

Tek kadınlarda dünya 11 numarası olan Emma Raducanu, çim sezonunun açılış turnuvası olan Nottingham Open'da Viktorija Golubic ile karşı karşıya geldiği ilk tur mücadelesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle hem maçtan hem de turnuvadan çekildi.

Karşılaşmanın üçüncü oyunu oynanırken sol karın boşluğu ve kaburgalarında sakatlık hisseden Britanyalı raket, ağrılarının artmasının ardından sağlık molası aldı. Sağlık molasında vücudunun ilgili bölümlerine uygulanan tedavi Emma Raducanu için yeterli olmadı ve ilk set tamamlanamadan müsabakadan çekilmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yıl Amerika Açık'ta zafere ulaşarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki tenisçi, sakatlığı sebebiyle yalnızca 7 oyun kortta kalabildiği Nottingham Open'dan çekilmek zorunda kalarak çim sezonuna kabus gibi bir başlangıç yapmış oldu.

Emma Raducanu'nun Wimbledon'da oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

🇨🇭 Viktorija Golubic moves into the Nottingham last 16 after Raducanu is forced to retire through injury.



Final score: 4-3, RET.#RothesayOpen pic.twitter.com/ueW9J6eBkR