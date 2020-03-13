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GeriFutbol Son Dakika | Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş...
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş...

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Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı. Son dakika haberine göre uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı.

Geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.

Buna göre uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı. Aynı şekilde pilotun da uçuş lisansının bulunmadığı ifade edildi.

Guardian'ın haberinde; Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı detayı verildi.

Aylar sonra ortaya çıkan detay Emiliano Sala...
Aylar sonra ortaya çıkan detay! Emiliano Sala...
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