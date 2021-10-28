Son Dakika: Emiliano Sala'nın hayatını kaybetti kazada karar verildi! Oy çokluğuyla suçlu bulundu...

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2019 Ocak ayında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer olan ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın görülen duruşmasından karar çıktı.

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

LİSANSI BULUNMAMASINA RAĞMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Uçuşu organize etmek için Sala'nın menajeri ve ekibinin önce 67 yaşındaki pilot David Henderson ile görüştüğü ancak Henderson'ın eşiyle Paris'te olması sebebiyle uçuşu gerçekleştiremediği belirtilmişti. Buna karşın uçuşu organize eden Henderson'ın görevlendirdiği Ibbotson'ın gece uçuş yapma ve ticari pilotluk lisansının bulunmamasına rağmen uçuşu gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

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Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti. Ibbotson'ın cesedi ise bulunamamıştı.

SUÇLULUĞU 10'A 2 OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bugün gerçekleşen duruşmada, uçuş organizatörü David Henderson suçlu bulundu. Cardiff Crown Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmada 12 kişiden oluşan jüri, 10'a 2 oy çokluğu ile Henderson'un suçlu olduğuna karar verdi.

Sala'nın menajeri William McKay ile uçuşu organize ettiği belirtilen Henderson'ın yetkinliği bulunmayan bir pilota görev vererek büyük bir ihmal gerçekleştirdiğine hükmeden mahkeme, yolcuların güvenliğini hiçe saydığı için ceza almasına karar verdi.

İDDİALARI REDDETTİ ANCAK...

Henderson'ın, Ibbotson'ın yetkinliğinin olmadığına dair belgeleri sakladığı ve kazanın ardından bazı çalışanlara mesaj atarak sessiz kalmalarını söylediği kaydedildi. 67 yaşındaki Henderson bu iddiaları ilk başta reddederken, belgelerin ortaya çıkmasıyla suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

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12 KASIM'DA MAHKUM EDİLECEK

Yargıç Justice Foxton, Henderson'ı kefaletle serbest bırakarak 12 Kasım'daki mahkemede hem yalan beyan hem de yetkisi olmayan birine görev vererek iki kişinin ölümüne sebep olma suçlarından mahkum edilmesine karar verdi.