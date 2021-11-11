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Son dakika: Elneny'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

#Galatasaray#Elneny#Transfer
Son dakika: Elnenynin menajerinden Galatasaray açıklaması

Devre arasında kadrosunu bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Galatasaray'a, Mohamed Elneny'den müjde var... Mısırlı futbolcunun menajeri D'Avila, "Galatasaray, Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

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Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray 'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve Ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile bir çok kulübün ilgilendiği ancak Cim Bom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

'Elneny Türkiye'ye gelmek istiyor...'

Sarı-Kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila,"Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Elneny#Transfer

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