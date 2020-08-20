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GeriFutbol Son Dakika | Elneny Beşiktaş'a veda etti! 'Son günüm...'
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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Elneny Beşiktaş'a veda etti! 'Son günüm...'

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Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Muhammed Elneny, Siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Elneny Instagram'dan şu açıklamayı yaptı:

"Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, sizden gerçekten etkilendim ve her zaman sevginiz için minnettar olacağım. Beşiktaş yönetimine ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonunu çok iyi bitirdiğimiz unutulmaz bir sezon geçirdim burada. Şampiyonlar Ligi elemesine kaldık. Sizi çok seviyorum ve her zaman özleyeceğim."

Son Dakika | Elneny Beşiktaşa veda etti Son günüm...

Son Dakika | Elneny Beşiktaşa veda etti Son günüm...

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