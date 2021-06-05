Son dakika: Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'den Napoli'ye transferinde Ancelotti gerçeği! EURO 2020 öncesi Galatasaray ve Fatih Terim detayı ortaya çıktı...

Spor Arena Dış Haber - Eljif Elmas, Kuzey Makedonya ile birlikte EURO 2020'de boy gösterecek. Turnuvanın en değerli genç futbolcularından biri olarak gösterilen Eljif Elmas için İngiliz The Guardian'ın yazarları bir inceleme yazısı kaleme aldı. Yazıda Eljif Elmas'ın futbola başlamasındaki Fenerbahçe detayı, daha sonra Fenerbahçe'ye transferi ve Napoli'ye gidişi, Türkiye Milli Takımı'nı reddedip Kuzey Makedonya için oynaması da dahil birçok konunun altı çiziliyor.

FENERBAHÇE TEFEYYÜZ'DE BAŞLAYAN VE FENERBAHÇE'YE UZANAN HİKAYE

1999 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya gelen Eljif Elmas'ın futbol yolculuğu, bir Türk okulu olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun futbol takımında başlıyor.

Okulundaki Türk beden eğitimi öğretmeni Ali Sebahattin, Üsküp'te bilinen lakabıyla Setko'nun kurduğu Fenerbahçe Tefeyyüz futbol takımına giriyor Eljif Elmas. Bu takımla Kadıköy'deki bir kardeş okulla maç yapmak için İstanbul'a da geliyor 11 yaşında. Maçı da 12-0 kazanıyorlar.

BABASI GALATASARAY'A ÖNERİYOR

Eljif Elmas'ın babası, 12 yaşındaki oğlunu Galatasaray'a öneriyor altyapıda denenmesi için ancak sonuç alamıyor.

RABOTNICKI'YE İMZA VE YÜKSELİŞ

Şu anda Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü olan Igor Angelovski'nin teknik direktörü olduğu FC Rabotnicki, 12 yaşındaki Eljif Elmas'ı takıma alıyor. Burada geçirdiği üç yılın ardından iyice dikkat çeken Eljif, ilk olarak Hollanda takımı Heerenveen'in dikkatini çeker.

Eljif'in o dönemi ile ilgili konuşan Angelovski; "O çocukta bir sihir vardı. Küçük yaşına rağmen oyunu müthiş okuyabiliyordu. Topun gideceği yeri sezip oraya hızlıca hareket ediyordu. Asistleri ve golleriyle gözleri üzerine çekmişti.

Eljif Elmas, 16 yaşının ilk günlerinde Rabotnicki A takımı ile ilk resmi maçına çıktı. Genç yıldız adayıyla ilgilenen Heerenveen, transfer için resmi girişimde bulunmadı.

21 YAŞ ALTI AVRUPA ŞAMPİYONASI VE FATİH TERİM'İN MİLLİ TAKIM TEKLİFİ

Eljif Elmas, 17 yaşındayken Polonya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kuzey Makedonya'nın kadrosuna alınmıştı. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, Türk asıllı olan Eljif Elmas'ın Türk Milli Takımına kazandırılması için talimat vermişti. Türk asıllı futbolculara vatandaşlık verilebilmesi için Türkiye'de 1. derece akrabalarının bulunması gerektiğinden, girişim bu akrabaların bulunamaması sebebiyle olumsuz sonuçlandı.

300 BİN EURO'YA FENERBAHÇE'YE GELDİ PERO ANTIC DETAYI...

21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas için Manchester City, Borussia Dortmund ve Fenerbahçe transfer girişiminde bulundu.

Fenerbahçe, dev kulüplerle girdiği transfer yarışını Fenerbahçe Beko forması giyen Kuzey Makedonyalı basketbolcu Pero Antic'in özel girişimleriyle kazandı ve Eljif Elmas'a imza attırdı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZINI PATLATIP NAPOLI'NİN YOLUNU TUTTU

Fenerbahçe'ye transferi büyük sansasyol olan Eljif Elmas, Sarı-lacivertli formayı yalnızca 2 sezon giyebildi. Fenerbahçe'de 47 maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Oyun görüşü ve yetenekleriyle büytük takımların radarında olan Eljif Elmas için yine büyük takımlar sıraya girmişti. Manchester City, Tottenham ve Napoli, transfer için Fenerbahçe'nin ve Eljif'in menajerinin kapısını çalmıştı.

Eljif Elmas'ın menajeri Nikola Gjosevski, o dönemi ve Napoli tercihini şu sözlerle anlatıyor:

"Manchester City, Tottenham ve Napoli'nin teklifleri masadaydı. Fenerbahçe ile bu konuyu konuşmak için son bir görüşme yaptık. Eljif de bizimleydi. Tam toplantı sırasında Napoli'nin o dönemki teknik direktörü Carlo Ancelotti bizi aradı. Ancelotti'nin ne kadar karizmatik bir teknik adam olduğunu herkes bilir. Eljif, telefonu kapattıktan sonra 'Ben Napoli'ye gidiyorum' dedi."

16 MİLYON EURO BONSERVİS

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 21 yaşındaki futbolcunun maaşı da 1.3 milyon Euro. 2 sezondur Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, toplam 80 resmi maça çıktıi. Eljif, Napoli'de 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

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