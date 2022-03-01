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Son Dakika: Elina Svitolina'dan Rusya tepkisi! Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi...

#Elina Svitolina#Anastasia Potapova#Rusya
Son Dakika: Elina Svitolinadan Rusya tepkisi Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi...

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ülkesinin Rusya tarafından işgal edilmesi sonrasında Monterrey Turnuvası ilk turunda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildi.

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Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, Monterrey Turnuvası ilk turunda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildi.

27 yaşındaki başarılı raket, Rus ve Belaruslu sporcular ülkeleri adına yarıştıkları sürece onlarla oynamayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

UKRAYNA ORDUSUNA YARDIM YAPMIŞTI

Elina Svitolina, WTA turnuvalarından kazanacağı para ödüllerini Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna göndereceğini açıklamıştı.

Dünya 15 numarası Svitolina, ailesinin ve arkadaşlarının Ukrayna'da savaşta olduğunu ve ülkesine yardımcı olmak istediğini belirterek, "Gerçekten son ana kadar bu savaşın başlayacağına inanmadık ve her şey bir anda oldu. Herkes çok korkmuş ve kalbi kırılmış bir durumda. Ailem, Ukrayna'da. Ülkeden ayrılmayan birçok arkadaşım hala orada. Herkes hayatı için savaşıyor." demişti.

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Monterrey Açık'ta mücadele eden Svitolina, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan halkı için Meksika'da ve Amerika'da katılacağı Indian Wells'te elde edeceği gelirleri Ukrayna ordusuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Başarılı raket, "Bu şekilde ülkeme yardımcı olabilirim. Şu anda yapılacak doğru bir şey. Ülkeme yardım etmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Tamamen işe yaramaz hissediyorum çünkü onlara yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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#Elina Svitolina#Anastasia Potapova#Rusya

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