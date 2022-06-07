Son Dakika: Elektrik kesintisi bile Danimarka'yı durduramadı! Andreas Cornelius ve Victor Nelsson...

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UEFA Uluslar Ligi'nde 21.45'te başlaması gereken Avusturya - Danimarka müsabakası, Viyana'daki geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e alındı.

Ersnt-Happel Stadyumu'nda oynanan ve planlanandan 1 saat 30 dakika geç başlayan karşılaşmada konuk ekip Danimarka, ev sahibi rakibini 2-1 mağlup etti. Danimarka'nın gollerini 28. dakikada Höjbjerg ve 84. dakikada Larsen kaydetti. Avusturya'nın tek sayısı ise 67. dakikada Xaver Schlager'den geldi.

Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Şu anda stadyumun da içinde bulduğu bölgede elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Sorunun çözümü için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Sorun çözüldükten sonra maçın başlama saati ile ilgili bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

CORNELIUS BU KEZ BOŞ GEÇTİ

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Danimarka'da Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius ise 52. dakikada oyuna dahil oldu ancak skor üretemedi.

FRANSA KARŞISINDA GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında Danimarka, Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen Fransa'yı 2-1 devirmiş ve galibiyetle başlamıştı.

Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, 59. dakikada Dolberg'in yerine oyuna dahil olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu 68 ve 89. dakikada attığı gollerle Danimarka'ya galibiyeti getiren isim olmuştu.

Grubuna 2'de 2 yaparak başlayan Danimarka liderlik koltuğunda oturuyor.