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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Elazığspor'da 8 corona virüsü vakası!

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Son Dakika | Elazığspor'da 8 corona virüsü vakası!
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TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Son Dakika | Elazığsporda 8 corona virüsü vakası

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