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Son Dakika: Ekpe Udoh'a büyük şok! Acı içinde yerde kaldı, gözyaşlarıyla sahadan çıktı

#Ekpe Udoh#Virtus Bologna#Sergio Scariolo
Son Dakika: Ekpe Udoha büyük şok Acı içinde yerde kaldı, gözyaşlarıyla sahadan çıktı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh, yeni takımında büyük bir şanssızlık yaşadı. Virtus Bologna formasıyla Süper Kupa mücadelesine çıkan Udoh, parkenin azizliğine uğradı ve sahayı sedyeyle ve gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldı.

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Spor Arena Dış Haber - Virtus Bologna forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İtalya Süper Kupası çeyrek final ikinci maçında Bertram Derthona Tortona ile karşılaşan Virtus Bologna'da Ekpe Udoh, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde acı içersinde yerde kaldı.

Bir pozisyon esnasında parkeye reklam amaçlı yapıştırılan sticker'lara ters basan ve bir anda yer kalan Udoh büyük bir acı yaşadı. Hakemler oyunu hemen durdururken, tecrübeli pivot sahayı gözyaşları ve sedye eşliğinde terk etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlk gelen bilgilere göre Udoh'un sol diz tendonunun koptu ve sezonu kapatacağı yönünde olurken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Son Dakika: Ekpe Udoha büyük şok Acı içinde yerde kaldı, gözyaşlarıyla sahadan çıktı

SCARIOLO'DAN TEPKİ: NBA'DE BUNLAR YOK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bologna koçu Sergio Scariolo, parkelere sticker yapıştırılmasını eleştirdi.

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Scariolo açıklamasında, "Maçtan öte endişe duyduğum konu Udoh'un sakatlığı. Kötü bir sakatlık gibi duruyor. Hepimiz şoktayız ve endişeliyiz. Oyuncuların ayak bastığı parkede stickerların yer alması üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Maalesef hem oyuncu hem de takım için ciddi bir sakatlık. Bu konulara azami dikkat gösterilmeli. Mesela NBA'de böyle bir şey yok" diye konuştu.

Udoh'un durumunun netlik kazanmadığını belirten tecrübeli antrenör, "Udoh hakkında karamsarım. Süper Kupa, bir nevi sezon öncesi bir turnuva. Ekim ayında sezon yoğunlaşacak ve o bölgeye bir oyuncu aramamız gerekecek. Kalan zamanımızı kullanacağız. Yeterli bir zamanımız yok çünkü NBA sezonu için takımların kampları başlayacak. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Ekpe Udoh#Virtus Bologna#Sergio Scariolo