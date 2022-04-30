Son Dakika: Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor! Galatasaray'dan ilham aldılar, Fenerbahçe detayı ve Barcelona truvası...

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından olan Eintracht Frankfurt, yarı final ilk maçında deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenerek finale göz kırpan Alman ekibinin bu sezonki Avrupa performansı dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 60 puan toplayan Eintracht Frankfurt, ligi 5. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Alman ekibindeki en büyük değişiklik teknik ekipte olurken, Borussia Mönchengladbach'ın başına geçen Adi Hütter'in yerine Oliver Glasner teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Yeni sezon kadro yapılanmasında ise hücumdaki en önemli kozu Adrien Silva'yı RB Leipzig'e satan Frankfurt, yerini Bröndby'den Lindström ve Milan'dan Petter Hauge ile doldurdu. Genç oyuncu Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e kiralayan Alman ekibi, sezona kadrosunda büyük değişiklikler yapmadan başladı.

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İLK MAÇTA FENERBAHÇE ELİNDEN KAÇIRDI! PELKAS...

Sezona yeni bir anlayışla başlayan Frankfurt, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamamasına karşın Avrupa'da henüz ilk tur gruplarından itibaren dikkat çekmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakiplerinden olması nedeniyle Türk futbolseverlerin daha fazla dikkatini çeken Alman ekibi, ilk maçını sahasında Fenerbahçe'yle oynadı.

Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Frankfurt bu gole, 41. dakikada Lammers ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertliler, Pelkas'ın ayağından penaltı kaçırdı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Grup maçlarına Fenerbahçe beraberliği ile başlayan Frankfurt, Antwerp ve Olympiakos'la oynadığı diğer maçlarda da yenilgi yüzü görmedi ve 3 galibiyet 3 beraberlik alıp 12 puanla grubu lider tamamlandı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNE BARCELONA EŞLEŞMESİ TAŞIDI!

Grubu lider tamamladığı için play-off'u pas geçip direkt son 16 turundan devam eden Frankfurt, İspanyol ekibi Real Betis'le eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Frankfurt, sahasında 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Alman ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olurken, Frankfurt'u Avrupa'nın en çok konuşulan takımlarından biri haline getiren maç ise İspanya'daki rövanş maçı oldu.

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"GALATASARAY'DAN İLHAM ALDIK"

Eşleşme öncesi Barcelona'yı analiz ederken Galatasaray'dan ilham aldıklarını belirten teknik direktör Glasner, "Rahat ve kışkırtıcı bir şekilde söyleyeceğim: İspanya liginde beşinci (Betis) sıradaki takıma karşı turu geçebiliyorsanız, aynı şeyi üçüncü olan takıma (Barselona) karşı da yapabilirsiniz. Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım" diye ekledi. "Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

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BARCELONA'NIN SERİSİNİ BİTİRDİLER

İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Alman temsilcisi, deplasmandaki rövanş maçında müthiş bir performans gösterdi. Maçın son bölümüne 3-0 önde giren Frankfurt, son dakikalarda yediği 2 gole rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Alınan bu sonucun ardından Xavi yönetimindeki Barcelona'nın tüm kulvarlardaki 14 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve Eintracht Frankfurt yarı finalde West Ham United'ın rakibi oldu. Eintracht Frankfurt ayrıca bu sezon ilk 45 dakikada Barcelona 2 gol atan ilk takım oldu.

TARAFTARLARDAN TRUVA! 25 BİN KİŞİ...

Alman ekibinin sahada gösterdiği harika performans kadar, taraftarlarının da Barcelona deplasmanı öncesi yaptığı truva Avrupa basınında manşetleri süslemeyi başardı. Alman basınında yer alan haberlerde karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt'a verilen 5 bin biletin tamamın satıldığı belirtilirken İspanyol Sport'ta yer alan haberde, 10 bine yakın Frankfurt taraftarının maçı tribünden takip edeceği ifade edilmişti.

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Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Eintracht Frankfurt taraftarları Camp Nou tribünlerini doldururken maçı, 79 bin 468 kişinin takip ettiği ve Frankfurt taraftarlarının sayısının en az 25 bin olduğu belirtildi.

XAVI: BİZİM AÇIMIZADAN YANLIŞ HESAP

Yaşanan bu olay sonrası Barcelona cephesi büyük şaşkınlık yaşarken, taraftarlar kulübe sert eleştirilerde bulundular.

Teknik direktör Xavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık. En iyi oyunumuzu oynamadık, darbe üstüne darbe yedik. Çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu turnuvadan umutluyduk. Eintracht tebrik edilmeli, hak ettiler. Topun kontrolü bizde olmasına rağmen üretken değildik" dedi.

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LAPORTA: UTANIYORUM!

Başkan Laporta ise, "Tribünde yaşananlar tekrarı mümkün olmayan bir rezalet. Elimizdeki bilgileri gözden geçirmeli ve önlem almalıyız. Daha katı olmalıyız ve bazı şeylere izin vermemeliyiz. Bir Barcelona taraftarı olarak utanıyorum." ifadelerini kullandı.

FİNAL ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Avrupa futbolunun gündemine oturarak yarı finale yükselen Alman ekibinin rakibi, Premier Lig'in dikkat çeken ekiplerinden West Ham United oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Eintracht Frankfurt, final öncesi büyük bir avantaj elde etti.

DEPLASMANDAKİ TEK BERABERLİK İSTANBUL'DA

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm rakipleri en az 1 kere yenmeyi başaran Alman temsilcisi, oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. Oynadığı 11 maçta hiç yenilmeyen Frankfurt, deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'inde galibiyet aldı. Frankfurt'un deplasmandaki tek beraberliği ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oldu.