Son Dakika: Eintracht Frankfurt tarih yazdı! Barcelona karşısında Galatasaray'dan ilham aldılar ve Fenerbahçe detayı...

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Eintracht Frankfurt, Camp Nou'da Katalan devi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek tarih yazdı ve toplamda 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Bundesliga temsilcisine turu getiren golleri; 4. ile 67. dakikda Filip Kostic ve 36’da Santos Borre kaydetti. Barcelona'nın sayıları ise 84. dakikada Sergio Busquets ve 90+10. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİLER

Alınan bu sonucun ardından Xavi yönetimindeki Barcelona'nın tüm kulvarlardaki 14 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve Eintracht Frankfurt yarı finalde West Ham United'ın rakibi oldu.

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Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

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BİR İLKİ BAŞARDILAR

Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'ndan lider olarak çıkan Oliver Glasner'in takımı, son 16 turunda Real Betis'i elemişti. Eintracht Frankfurt ayrıca bu sezon ilk 45 dakikada Barcelona 2 gol atan ilk takım oldu.

SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİLER

Eintracht Frankfurt bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerine karşı galip gelmeyi başarırken yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.

Alman ekibi grup etabında Royal Antwerp'i bir kez, Olimpiakos'u ise iki kez mağlup etmeyi başardı. Son 16 turunda Betis'i deplasmanda mağlup eden Almanlar, çeyrek finalde de Barça'yı Camp Nou'da devirdi.

Eintracht Frankfurt grup etabında karşılaştığı Fenerbahçe ile ise iki maçta da berabere kaldı.

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PELKAS'IN PENALTISI DAMGA VURMUŞTU

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertiler, 10. dakikada Mesut Özil ile 1-0 öne geçerken Alman ekibi 41'de Sam Lammers ile eşitliği sağlamış ve mücadele bu skorla noktalanmıştı.

Fenerbahçe'de maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli ekibi galibiyetin eşiğinden döndürmüş ve bu durumdan dolayı büyük üzüntü yaşamıştı.

Maçın adından tribünlere giderek özür dileyen Yunan futbolcu, daha sonra kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan taraftarlara teşekkür etmişti.

Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Dimitris Pelkas

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GALATASARAY'DAN İLHAM ALDILAR

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Mart ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşmelerini değerlendirmiş ve Galatasaray maçlarının Katalan rakibe hazırlanırken kendilerine referans noktası olacağını söylemişti.

Rahat ve kışkırtıcı bir şekilde söyleyeceğim: İspanya liginde beşinci (Betis) sıradaki takıma karşı turu geçebiliyorsanız, aynı şeyi üçüncü olan takıma (Barselona) karşı da yapabilirsiniz. Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım" diye ekledi. "Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak. Oliver Glasner

DOMENEC TORRENT'İN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona'ya 2-1 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından konuşmuş ve "Barcelona gibi bir takımı bir maçta şansınız yaver giderse yenebilirsiniz." sözleri sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Bu hafta neler olduğunu herkes biliyor. Pazartesi günü maçımız vardı. Öncesinde İstanbul’a uçamadık. Barcelona’nın da pazar günü maçı vardı ve 1 gün fark var arada. Tabii ki bu bizim için bahane olamaz. İkinci yarının başındaki gol kopma noktası oldu. 10 kişi olduğunuzda bu şekil bir gol Yemek, gerisini toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelona oynadığı bütün maçları domine eden bir takım. Tabii ki sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyorduk. Ama gerçekleri görüp kime karşı oynadığımızı bilmekte de fayda var. Barcelona gibi bir takımı bir maçta şansınız yaver giderse yenebilirsiniz. Ya da onlar kötü oynar. Ama 2 maç oynayıp ikisinde de iyi oynamak iyiydi. Şimdi ligi düşünmemiz gerekiyor ve en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Takım gelişmekte ve sonraki planları düşünürüz. Domenec Torrent

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RAKİP TAKIMA BİLET SATANLAR PROTESTO EDİLDİ

Maçın ilk yarısındaki son düdüğün ardından Barcelona'da taraftarlar, rakip takıma satılan fazla biletlere tepki göstererek tribünleri terk etti. İlk yarının sonunda yerlerini terk eden taraftarların ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra yerlerine geri döndüğü görüldü.

Karşılaşma öncesinde Alman basınında yer alan haberlerde karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt'a verilen 5 bin biletin tamamın satıldığı belirtilirken Sport'ta yer alan haberde, 10 bine yakın Frankfurt taraftarının maçı tribünden takip edeceği ifade edilmişti.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Eintracht Frankfurt taraftarları Camp Nou tribünlerini doldururken maçı, 79 bin 468 kişinin takip ettiği ve Frankfurt taraftarlarının sayısının en az 20 bin olduğu belirtildi.

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XAVI: KULÜP NELER OLDUĞUNU KONTROL ETMELİ

Barcelona teknik direktörü Xavi, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada söz konusu duruma dikkat çekerek kulübün daha kontrolcü olması gerektiğini savundu.

Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık. En iyi oyunumuzu oynamadık, darbe üstüne darbe yedik. Çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu turnuvadan umutluyduk. Eintracht tebik edilmeli, hak ettiler. Topun kontrolü bizde olmasına rağmen üretken değildik Xavi

LAPORTA: BİR BARCELONA TARAFTARI OLARAK UTANIYORUM

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise bilet krizine ilişki yaptığı açıklamada bir Barcelona taraftarı olarak utandığını ifade etmişti.

Tribünde yaşananlar tekrarı mümkün olmayan bir rezalet. Elimizdeki bilgileri gözden geçirmeli ve önlem almalıyız. Daha katı olmalıyız ve bazı şeylere izin vermemeliyiz. Bir Barcelona taraftarı olarak utanıyorum. Joan Laporta

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3

Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere): 1-1, 0-3

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)