Son Dakika: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi.

Öte yandan VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati atanırken Marco Di Bello ise AVAR olarak görevlendirildi.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.