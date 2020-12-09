Son Dakika | Efsane isimlerden PSG Başakşehir maçındaki Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık skandalına dikkat çeken yorum

BT Sport kanalında Gary Lineker moderatörlüğünde yayınlanan Şampiyonlar Ligi özel programında olayı değerlendiren efsane isimler şunları söyledi:

Gary Lineker: Demba Ba'nın sözleri dikkat çekici. Neden 'siyah adam' diyerek gösteriyorsun. Hiçbir zaman beyaz birini işaret ederken renk belirtmezsiniz. Burada olan tam olarak bu. Futbolda ırkçılık gördük ama bir hakemden? Daha önce hiç şahit olmamıştım.

Rio Ferdinand: Manchester United maçını takip ettiğimiz için Paris'te yaşananları tam anlamıyla göremedik. Olayıun kahramanlarının söylediklerine güvenmemiz gerekiyor. Bu konunun artık çözülmesi lazım. Bu tür şeyleri sahalarda artık görmememiz gerekiyor. KJural koyucuların ırkçılıkla ilgili net yaptırımları olmalı. 'Bunu yaparsanız bu cezayı alırsınız.' şeklinde net çizgiler gerekiyor.

Paul Scholes: Futbolcuların bu konuda birlikte hareket etmeleri harika.

Owen Hargreaves: Mbappe ve Neymar gibi oyuncuların bu konuda öncülük etmeleri, bu konunun dünyaca duyulmasında önemli. Fark yaratacak olan şeylerden biri de budur. Bu konun çözülmesi için yaptırım uygulanmalı. Yaptırım gelmediği sürece bunlar yaşanmaya devam edecek.

Roberto Martinez: Oyuncuların gösterdiği reaksiyon mutluluk verici. PSG için önemli bir maç. Oynamaya devam etmek isteybilirlerdi. Hakemin söylediği bir söz var. Ne amaçla söylediğini bilemeyiz. Avrupa genelinde farklı kültürler var. Dördüncü hakemin ırkçılık yapmak için bu sözü söylediğine inanmak istemiyorum. Webo ve Demba Ba'nın seslerini yükselttiği anda bütün oyuncuların aynı amaç doğrultusunda hareket etmeleri önemli. Maçı başka bir şekilde tamamlayabilirsiniz ama bu konuya o gece ses çıkarmanız gerekiyor. Takımlar da bunu yaptı. UEFA'nın farklı kültürlerden gelen hakemleri iyi eğitmesi gerekiyor. Bir hakem hangi kelimelerin hangi durumlarda kullanılması konusunda iyi eğitilmeli. Umarım gelecekte böyle durumlar yaşanmaz.