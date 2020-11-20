Son Dakika | Efsane isim, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'ye önerdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski oyuncularından Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Eski takımının, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly ile ilgilenmesi üzerine konuşan Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'den bahsediyor ancak o 29 yaşında bir oyuncu için fazla pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hasselbaink ayrıca Chelsea'nin, Çağlar Söyüncü ya da Inter forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katması gerektiğini dile getirdi. (Sabah)

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