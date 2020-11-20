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GeriFutbol Son Dakika | Efsane isim, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'ye önerdi!
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Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Efsane isim, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'ye önerdi!

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Son Dakika | Efsane isim, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'ye önerdi!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından Jimmy Floyd Hasselbaink, eski kulübüne bir transfer önerisinde bulunarak milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü işaret etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski oyuncularından Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Eski takımının, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly ile ilgilenmesi üzerine konuşan Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'den bahsediyor ancak o 29 yaşında bir oyuncu için fazla pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hasselbaink ayrıca Chelsea'nin, Çağlar Söyüncü ya da Inter forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katması gerektiğini dile getirdi. (Sabah)

Son Dakika | Efsane isim, Çağlar Söyüncüyü Chelseaye önerdi

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