Son Dakika: Efsane iki sporcu Chelsea'yi satın almak için yatırım yapıyor! Ödeyecekleri miktar...

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Premier Lig devi Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. İngiliz devini satın almak için birçok iş insanı girişimlerde bulunurken, spor dünyasının iki ünlü ismi de girişim yapan iş insanları arasına dahil oldu.

İngiliz basınında geçtiğimiz haftalarda yer alan haberlerde; Abramovich'in, İngiliz hükümetinin tüm mal varlıklarına el koymasına rağmen Chelsea'nin satışında söz sahibi olduğunu ve bu nedenle kulübün Amerikalı ya da İngiliz iş insanlarına satışına sıcak bakmadığını belirtmişti. Abramovich'in bu kararında, iki ülkenin hem Rusya'ya hem de kendisine uyguladığı yaptırımların önemli rol oynadığı öne sürülmüştü.

ABRAMOVICH SUUDİLERE SICAK BAKIYORDU

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Rus milyarderin bu kararının ardından Arap yatırımcılara sıcak baktığı ve en yüksek teklifi veren Suudi Medya Grubu'yla satın alma işlemleri için görüşme yapacağı kaydedilmişti. Suudi Arabistan'la arası iyi olmayan İngiliz hükümetinin ise bu konuya nasıl yaklaşacağı ise merak konusu olmuştu.

Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğu da iddialar arasında yer almıştı.

SATIN ALMA SÜRECİNE SPORCULAR DA DAHİL OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sky News, Chelsea'nin satın alma sürecine dair yeni gelişmeyi duyurdu.

İngiliz iş adamı Sir Martin Broughton'un öncülük ettiği konsorsiyum Chelsea'yi satın almak için teklif yaparken, bu teklife ünlü Formula 1 pilotu Sir Lewis Hamilton ve tenis efsanesi Serena Williams'ın da yatırım yapacağı kaydedildi.

Broughton liderliğindeki konsorsiyumun diğer yatırımcıları arasında Medya ve telekom şirketi Rogers Communications, 2026 FIFA Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold, Taipei Fubon Braves ve Fubon Guardians beyzbol takımlarının sahibi olan Tayvanlı Tsai ailesi yer alıyor.

YATIRIM TUTARI 10'AR MİLYON STERLİN

Arsenal taraftarı olduğu bilinen yedi kez Formula 1 şampiyonu Hamilton, teklif için 10 milyon sterlin taahhüt etti. Aynı değerde bir diğer teklif 23 Grand Slam kazanan tenisin eski 1 numaralı raket Williams'tan geldi. Haberde, ikilinin haftalarca süren görüşmelerin ardından Broughton ile iletişime geçtiği ve yatırım konusunda uzlaştığı belirtildi.

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Lewis Hamilton; bir başka Londra takımı olan, Chelsea'nin ezeli rakiplerinden Arsenal taraftarı...

KÜRESEL MARKA OLUŞTURMA DENEYİMİ KİLİT ROL OYNADI

Brougton Grubu'na yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın yatırımcı olarak dahil edilmesinin, küresel spor markaları oluşturma konusundaki deneyimleri nedeniyle fazlasıyla önemsendiğini belirtti. Küresel çapta büyük yatırımcıların bulunmasının, iki efsane sporcunun yatırım yapma kararı almasında büyük bir etken olduğu vurgulandı.

BUCK VE GRANOVSKAIA GÖREVE DEVAM EDECEK

Sir Martin Broughton'ın liderlik ettiği konsorsiyumun, Chelsea'yi satın alma konusunda en avantajlı grup olduğu da belirtildi. Grubun, kulüp başkanı Bruce Buck ve CEO Marina Granovskaia'yı kulüpte üst düzey görevlerde tutmaya devam edecekleri kaydedildi.

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Broughton'un grubu, Londra kulübünü Rus oligark Roman Abramovich'ten satın almak için teklifte bulunan üç girişimciden biri. Maviler için LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly ve Boston Celtics'in sahibi Stephen Pagliuca yarış içinde olan diğer isimler olarak dikkat çekti.