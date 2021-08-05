Son Dakika: Efsane boksör, Tokyo 2020'de tarih yazan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi anlattı! "Yumrukları 1 ton"

Spor Servisi - Süleyman ARAT Tokyo’da Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu tarih yazmaya devam ediyor. İki boksörümüz dün rakiplerini yenerek finale çıktı. Türk boksunun unutulmaz ismi, efsane boksör Gülsüm Tatar da iki sporcumuzu Hürriyet’e A’dan Z’ye tanıttı.

Neden boksu seçtiklerini, ne kazandıklarını, ne yiyip içtiklerini, yumruklarının şiddetini, eğitimlerini, ne kadar çalıştıklarını bir bir anlattı ve 7 Ağustos’ta oynayacakları final karşılaşmalarındaki şanslarını analiz etti.

'BOKS ERKEK SPORU' DENİR AMA...

Neden boks yapıyorlar?

Sporun kadını erkeği olmaz ama boks için ‘erkek sporu’ tanımlaması vardır. Son yıllarda erkeklerin yanlış hareketleri yüzünden aileler, kızlarını kendilerini savunabilsinler diye boksa yönlendirmeye başladı. Ayrıca kilo verme amacıyla da boksa bir yönelme var. Zira boksta vücudun her yeri hareket ettiği için en hızlı ve en sert kilo vermek ancak boksta mümkün.

Boksa yönelmede sebep her ne olursa olsun sonuçta fiziği güçlü olan kadınlar devam edip kariyer de yapmaya başladılar. Bu olimpiyattan sonra, ekranda Buse Naz ve Busenaz’ı gören anne ve babaların yetenek gördükleri kızlarını bu branşa yönlendireceğini ve ülkemizden çok iyi boksör kadınlar çıkacağını düşünüyorum.

KAMPTA 2 KEZ 2'ŞER SAAT İDMAN

Günde kaç saat çalışıyorlar?

Müsabakalara 3 ay kadar süre varken günde 3 antrenman yapılır. Müsabaka tarihi yaklaştıkça, kamp yaptıkları yerlerde sabah 2, akşam 2 saat olmak üzere antrenman yapılır.

EN BEZDİRENİ KİLO DÜŞMEK

Nasıl besleniyorlar?

Boksta en bezdiren detay; kilo düşmek... Sıklet kilosuna ulaşmak çok büyük zorluk. Hızlıca kilo vermek güçsüz bırakır, bu nedenle yaşam boyu beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. 100 gram yüzünden bile diskalifiye olabilirsiniz.

FUTBOL BİLE OYNUYORLAR

Nasıl çalışıyorlar?

Boksun anası atletizm, babası güreş, kendisi dövüştür tanımlaması vardır. Halter, cimnastik, bisiklet, güreş, atletizm gibi oyun antrenmanları yapılır. Bel kasları için özel idmanlar vardır, kısa depar için zaman zaman futbol oynamak zorunda bile kalıyorsunuz.

ŞİDDET ÖLÇER LUNAPARKTA!

Yumrukların şiddeti nedir?

Yumruğun şiddetini ölçen aleti ben sadece lunaparklarda gördüm. Antrenman salonlarında böyle bir alet görmedim. Yumruk şiddeti sıklete göre değişir. Ben lunaparktaki yumruk ölçer denilen alete her vurduğumda 1000 kilo yani 1 ton vururdum. Buse Naz ve Busenaz’ın da 1 ton vurma gücü olduğunu tahmin ediyorum.

AYDA 2500-3500 TL KAZANIYORLAR

Kadın boksörler ne kadar kazanır?

Olimpiyatlarda altın madalya kazanırlar! Tabii ki sorunuza yarı gerçek, yarı esprili bir yanıt verdim ama kadın boksörler de tüm sporcular gibi ödül yönetmeliğinde ne varsa onu kazanırlar. Organizasyonlarda kazanılan madalyanın karşısında ne yazıyorsa, hesaplarına o yatırılır. Kulüplerinden de ayda 2500-3500 TL arası bir para aldıklarını tahmin ediyorum.

İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLACAK

Medeni durumları ve eğitimleri nedir?

İkisi de bekar, ikisi de BESYO mezunu. İki sporcumuz da gelecek dönemde öğretmen olarak gençlere hizmet verecek.

TÜRK KADINI HER ZAMAN ZİRVEDE

İki Buse de rakiplerine göre çok daha zarif, nasıl yorumlarsınız?

Türk kadını gerek güzellik, gerek akıl, gerekse güç bakımından her yerde 1 numaradır. Tokyo 2020’de kadın sporcularımız hem görsellikleriyle, hem de elde ettikleri önemli başarılarla ülkemiz kadınlarının aynası oldu.

KISA KISA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

-Olimpiyat oyunlarına Türkiye’den kota alan ilk kadın boksör unvanına sahip.

-Düzce Üniversitesi BESYO Bölümü’nden mezun oldu, ileride öğretmen olacak.

-Olimpik Kota Turnuvası’nda ilk altınımızı kazandırdı. Tokyo’da 1 numaralı seri başı.

KISA KISA BUSENAZ SÜRMENELİ

-Trabzon Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü’nden mezun, o da öğretmen olacak.

-Boksa, Trabzon’da antrenörlüğünü yapmakta olan eniştesi vesilesiyle başladı.

-Babası ilk başlarda boks yapmasına karşı çıktı. Ancak şimdi büyük destekçisi.