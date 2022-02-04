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Son Dakika: Efecan Karaca, Fenerbahçe'ye transferi suya düşünce dünyaya küstü!

#Transfer#Efecan Karaca#Fenerbahçe
Son Dakika: Efecan Karaca, Fenerbahçeye transferi suya düşünce dünyaya küstü
Süleyman Arat

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan Karaca çok üzgün... İki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen Alanyalı oyuncu adeta dünyaya küstü.

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Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası trans feri rafa kalkan Efecan adeta yıkıldı. Önceki gün idmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya hazırlanırken transferi açmaza giren Alanyalı oyuncunun çok üzüldüğü ve içine kapandığı öğrenildi.

Ali Koç’un telefonla arayarak transferin tıkanma nedenini anlattığı yıldız oyuncu dün sabaha kadar telefonunu kapatıp kimseyle görüşmedi. Efecan’ın yaşadığı travmayı atlatması için takım arkadaşları ve yöneticiler seferber oldu.

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SERDAR DURSUN VE OZAN TUFAN UEFA LİSTESİNDE

Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile karşılaşacak F.Bahçe ara transferde kadroya sadece Ozan Tufan’ı katabilirken, milli futbolcu ile beraber Serdar Dursun da UEFA listesine eklendi. Kiralık giden Meyer, Rossi, Crespo, Çağtay ve Burak UEFA kadrosuna yazılmadı.

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GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.

FARIOLI: EFECAN YERİ DOLDURULAMAZ BİR OYUNCU, GELEN TEKLİFLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu.

İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını vermişti.

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#Transfer#Efecan Karaca#Fenerbahçe

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