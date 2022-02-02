Son Dakika: Efecan Karaca, Fenerbahçe için gün sayıyor! Sürpriz takas ihtimali...

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Fenerbahçe, yeni sezonda Löw'ü takımın başına getirmek için çalışmalarını sürdürürken Efecan Karaca için de sürpriz bir hamle yaptı. Alanyaspor'la masaya oturan sarı-lacivertliler, oyuncuyu resmen istedi.

Sabah'ın haberine göre; bonservis pazarlığının yapıldığı görüşmede takas da konuşuldu. Takasta adı geçen futbolcu Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'nin Fatih Karagümrük döneminde de kadrosuna katmak istediği Sinan Gümüş'tü.

Ancak Sinan'ın maaşı konusunda anlaşma çıkmadı. Efecan cephesinde ise büyük bir heyecan hakim... Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasını giymek için gün sayıyor.

32 yaşındaki oyuncunun, transferi için Alanyaspor yönetiminden kolaylık istediği gelen bilgiler arasında. Efecan'ın kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitiyor.