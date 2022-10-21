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Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a müjde!

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#Trabzonspor#Edin Visca#Sakatlık
Son Dakika: Edin Viscadan Trabzonspora müjde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 09:18

12 Ağustos’ta kolu kırılan tecrübeli futbolcu Edin Visca, 68 gün aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Kasım kampında hazır hale gelecek.

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Trabzonspor 'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi.

Teknik ekip, kasım ayında Antalya'da yapılacak olan kampta Visca'nın oynayacak seviyeye gelmesini planlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.

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#Trabzonspor#Edin Visca#Sakatlık

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