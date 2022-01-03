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Son Dakika: Edin Visca transferinde Trabzonspor ve Fenerbahçe kapışması sürüyor! Teklifler değişti, takas ve para...

#Edin Visca#Fenerbahçe#Trabzonspor
Son Dakika: Edin Visca transferinde Trabzonspor ve Fenerbahçe kapışması sürüyor Teklifler değişti, takas ve para...

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Edin Visca transferindeki kapışması sürüyor. İki takım da Boşnak futbolcu için teklifini artırırken, Medipol Başakşehir'in kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

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Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Edin Visca'nın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Boşnak oyuncuya yapılan teklifler ortaya çıkarken, Başakşehir de karar için tarih belirledi.

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Fenerbahçe, Edin Visca transferini en çok isteyen iki kulüp durumunda. Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe Başakşehir'e resmi tekliflerini iletti ancak Boşnak yıldızı rakibine kaptırmak istemeyen iki takım da tekliflerini artırmayı tercih ediyor.

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TRABZONSPOR TEKLİFİNİ ARTIRDI! YENİ MİKTAR...

Boşnak futbolcunun transferi için Trabzonspor'un önce başkanlar düzeyinde görüşmeler yaptığı, sonrasında da teknik direktör Abdullah Avcı'nın devreye girerek eski takımından Visca'yı istediği belirtilmiş ve bordo-mavili kulübün teklifini de artırdığı öne sürülmüştü.

Bordo-mavililerin bonuslarla 3.5 milyon euro olan teklifini 4 milyon euroya çıkardığı ve bu teklifin üzerine çıkmayacağı belirtildi.

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FENERBAHÇE'DEN PARA + 4 FUTBOLCU

Edin Visca için Trabzonspor'un bu teklifiyle birlikte Fenerbahçe'nin de teklifi ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Edin Visca için Başakşehir'e takas + para teklifinde bulunduğu ve takas için teklif edilen oyuncuların Jose Sosa, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ın olduğu iddia edildi.

Son Dakika: Edin Visca transferinde Trabzonspor ve Fenerbahçe kapışması sürüyor Teklifler değişti, takas ve para...

ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR ANCAK...

Tecrübeli futbolcunun eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği bu nedenle transferde önceliği Trabzonspor'a verdiği belirtilse de Fenerbahçe'nin teklifinin ardından Boşnak futbolcunun kararında değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

Bu teklif öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir otelde görüştüğü ve Visca için ısrarcı olduğunu söylediği ifade edilmişti.

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KARAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Hem Fenerbahçe'den hem de Trabzonspor'dan aldığı teklifleri değerlendirecek olan Medipol Başakşehir'in birkaç gün içerisinde kararını vereceği ve Visca'nın transferi için gereken kolaylığı sağlayacağı kaydedildi.

Ligin son haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada Visca'yı Türkiye'den 2 takımın istediğini belirtmiş ve, "Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa’dan gerek Türkiye’den takımlar istedi kendisini. Geçen yılda istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. Türkiye’den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var." diye konuşmuştu.

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#Edin Visca#Fenerbahçe#Trabzonspor

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