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Son Dakika: Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı

#Edin Visca#Fenerbahçe#Trabzonspor
Son Dakika: Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Edin Visca için kulübü Medipol Başakşehir'le anlaşmaya vardı.

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Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Edin Visca'nın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Boşnak oyuncuya yapılan teklifler ortaya çıkarken Başakşehir ve Trabzonspor transfer konusunda el sıkıştı.

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için uğraş verdiği Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Bordo mavililer, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferi için kulübü Başakşehir'le yaklaşık 3.5 milyon bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bosnalı oyuncunun transferinin kısa bir süre içinde resmiyete kavuşması beklenirken oyuncunun 2.5 yıllık imza atması bekleniyor.

İki kulüp arasında ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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FENERBAHÇE'NİN PARA + 4 FUTBOLCUYDU

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Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e takas + para teklifinde bulunurken takas için teklif edilen oyuncuların Jose Sosa, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ın olduğu iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR'LE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Uzun süredir turuncu lacivertli takımın formasını giyen Visca, kulübüyle 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Başakşehir formasıyla toplamda 398 maça çıkan Visca, 110 gol atıp 122 de asist katkısı yaptı.

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