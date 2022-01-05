Son Dakika: Edin Visca Trabzonspor'da! Transfer KAP'a bildirildi... Başkanlardan ilk açıklama

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Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakiplerine büyük fark atan, en yakın takipçisi Konya’nın 7 puan önünde yer alan Trabzonspor, sezonun 2. bölümüne de iddialı girmek isterken, ligin en dikkat çeken oyuncularından olan Edin Visca’da mutlu sona ulaştı.

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Bosnalı oyuncu konusunda kulüp, Başakşehir ile yapılan görüşmelerde transferi bitirdi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya geldi. Taraflar transfer konusunda el sıkıştı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Bordo mavili kulüpten yapıla açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Resmi Twitter hesabından ise, "Kanatlarımıza Dikkat Edin..." mesajıyla bir video yayınlandı.

'TRABZONSPOR'A GEREKEN KOLAYLIĞI SAĞLARIM'

Spor Arena'nın edindiği bilgilye göre; Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu ile yapılan toplantı öncesi, "Trabzonspor'a gereken kolaylığı sağlarım." dedi. Ardından iki başkan toplantıya girdi. Görüşmenin ardından Boşnak oyuncunun transferi resmen açıklandı.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

GÜMÜŞDAĞ: KULÜBÜN SEMBOLLERİNDEN BİRİYDİ



Zirve sonrası açıklamalar yapan Göksel Gümüşdağ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü bir şirket, biz de bu şirketin başarısı için çalışıyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu. Visca sürekli isteniyordu. 6-7 senedir ligin asist krallığı, gol krallığı anlamında istikrarlıydı. Visca, kulübün sembollerinden biriydi. Emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnanıyorum ki gideceği camiaya da büyük katkılar yapacaktır." dedi.



AĞAOĞLU: EN ZORLANDIĞIM TRANSFERLERDEN BİRİYDİ

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Ahmet Ağaoğlu ise "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti bu. Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkana teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Yarın sabah 09.40 uçağıyla Edin Trabzon'a gidecek. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atacak. Belki yarın akşam antrenmana bile çıkar." ifadelerini kullandı.

EDİN VİSCA: TRABZONSPOR'A MOTİVE GİDECEĞİM

Son olarak sözü alan Edin Visca, transferin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Herkese merhaba. Çok heyecanlıyım. Göksel Başkan benim için baba gibi. Oturduk konuştuk, bana çok teklif geldi bugüne kadar ama Trabzonspor kadar isteyen olmamıştı. Sayın Göksel Başkana, Ahmet Başkan teşekkür ediyorum. Çok motive gideceğim Trabzonspor'a. Ayrılmak kolay değil ama çok büyük bir kulübe gidiyorum. Abdullah Avcı benim hocam. Onunla birlikte çalışacağım. İnşallah üst üste şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah" şeklinde konuştu.

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ABDULKADİR PARMAK TAKASI GERÇEKLEŞMEDİ, YALNIZCA BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Edin Visca ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak Trabzonspor, Başakşehir'e 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu transferde Abdulkadir Parmak'ın takasa girme ihtimali bulunuyordu ancak bu durum gerçekleşmeyince Trabzonspor ödeyeceği rakamı artırdı ve prensipte el sıkışıldı.

Parmak'ın bir başka Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralanması gündemde.

2 ŞAMPiYONLUĞU VAR

Başakşehir’e 2011-12 sezonu öncesi Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından transfer edilen Visca, 1 sezonu TFF 1. Lig’de olmak üzere çıktığı 398 karşılaşmada 110 gol attı, 118 asist yaptı. 2013-14’te takımın 1. lig şampiyonluğuna 10 gol, 10 asistle katkı veren yıldız futbolcu, 2019-20’de Süper Lig şampiyonluğunda ise 33 maçta 13 gol, 13 asistle başroldeydi.

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AZAROVi TRANSFERi ASKIYA ALINDI

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı ve imza atmak için kente gelen Irakli Azarovi transferinde son anda pürüz çıktı. İşte detaylar...