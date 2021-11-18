Son Dakika: Edin Visca için bomba takas iddiası! Başakşehir'den izin istedi mi?

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Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi. Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca. Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Yusuf Sarı'yı talep etti.

A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.