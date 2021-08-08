Son Dakika: Edin Dzeko'nun yeni adresi netleşiyor! Fenerbahçe olmadı, ezeli rakip...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Edin Dzeko'nun yeni adresi netleşiyor.

35 yaşındaki Boşnak forvetin geçtiğimiz günlerde Roma'da kalmaya karar vermesine karşın, bir başka İtalyan devi Inter'in transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; Lukaku'nun Chelsea'ye transferinin an meselesi olduğu ve Pazartesi günü Premier Lig ekibi için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Lukaku'nun boşluğunu Dzeko ile doldurmak isteyen Inter'in ise Boşnak golcüye 2 yıllık teklif yaptığı belirtildi.

Inter'in Dzeko'ya yaptığı teklifin ardından Roma'yla görüşmelere başladığı ifade edilirken, 35 yaşındaki golcüyü kaptanlığa yükselten Roma'nın bu transfere onay vereceği kaydedildi.

Roma formasıyla 260 maça çıkan Edin Dzeko, 119 gol atıp 55 de asist katkısı sağladı.