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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Edin Dzeko'dan İstanbul paylaşımı! Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları...

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Son Dakika: Edin Dzeko'dan İstanbul paylaşımı! Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen Edin Dzeko'nun İstanbul paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

İstanbul'a tatil için geldiği tahmin edilen 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, eşi Amra Dzeko ile kahve içtiği anı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Edin Dzeko'nun söz konusu paylaşımı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Son Dakika: Edin Dzekodan İstanbul paylaşımı Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları...

Son Dakika: Edin Dzekodan İstanbul paylaşımı Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları...

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