Son Dakika: Edin Dzeko transferinde Fenerbahçe'nin en büyük avantajı!

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Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti. Önceki gün Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için ayağını gazdan çekmiyor.

VALENCIA RESMEN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e imzayı attı. Kontratını uzatmak adına Kanarya'dan 3 sene için yıllık 3 milyon Euro talep ettiği iddia edilen Valencia'nın, Brezilya ekibinde 3 yıllık kontrat karşılığında bu rakamı alacağı öğrenildi. Ekvadorlu yıldız, dün sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Fenerbahçe, her zaman kalbimizdesin" yorumunu yaptığı videolu bir mesaj paylaştı.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

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Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen Kanarya, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti. Aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Lucci'ye, Dzeko teklifi bu görüşmede yapıldı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Fanatik'in haberine göre; Inter'le kontratı biten Boşnak golcüye, 2 yıllık sözleşme karşılığında imza parası hariç, senelik 4.5 milyon Euro teklif edildi. İtalya'da yıllık 9.5 milyon Euro (Vergiler dahil, neti 5 milyon Euro civarında) kazanan tecrübeli forvetin menajerinin, düşünmek için süre talep ettiği bildirildi.

AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Dzeko'nun, önümüzdeki hafta Kanarya'ya olumlu yada olumsuz bir dönüş yapacağı tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncuya, ABD ve Orta Doğu'dan da ciddi teklifler geldiği ancak şu an için Avrupa'dan ayrılmayı pek düşünmeği konuşuluyor.

2021'DE INTER'E GELDİ

Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımında yetişen ve Alman ekibi Wolfsburg’da yıldızı parlayan Dzeko, 2011’de 37 milyon Euro’ya Manchester City’ye satıldı. 2015’te kiralık gittiği Roma’ya 2016’da bonservisiyle katılan tecrübeli golcü, 2021’de 2.8 milyon Euro’ya Inter’e transfer oldu.

52 MAÇTA 14 GOL ATTI

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko’dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor transfer etmeye kararlı.

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