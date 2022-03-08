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Son Dakika: Edgar Ie'den şok sözler! Trabzonspor sözleşmesini feshetmişti, İspanyol basınına süreci anlattı

#Trabzonspor#Edgar İe#Edgar İe Sözleşme
Son Dakika: Edgar Ieden şok sözler Trabzonspor sözleşmesini feshetmişti, İspanyol basınına süreci anlattı

Geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Edgar Ie Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu, Trabzonspor'un kendisini yarı yolda bıraktığını ifade etti.

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Trabzonspor'da sakatlık geçirdikten sonra sözleşmesi feshedilen Edgar Ie İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Edgar Ie, Trabzonspor'un kendisini yarı yolda bıraktığını söyleyerek ülkesinde ameliyat olmayı tercih ettiği için ortada kaldığını söyledi.

"BENİ YARI YOLDA BIRAKTILAR"

Gineli futbolcu verdiği demeçte "Trabzonspor'da mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ancak Portekiz'i tercih ettim. Onay verdikten sonra bunu şart koşup Türkiye'de sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ya da İngilizcem iyi olmadığı için kendimi rahat hissetmedim ve bir tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim. Beni yarı yolda bıraktılar." ifadelerini kullandı.

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SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDU

Sakatlık süreci öncesi Trabzonspor'la yeni sözleşme üzerinde görüştüklerini ifade eden Edgar, "Futbolun acı gerçeği. Üstelik sakatlanmadan önce sözleşmemi yenilemek üzereydim. Şu anda iyileşme sürecindeyim ve iki ay içinde hazır olmayı umuyorum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

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BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SORULDU

Daha önce Barcelona B takımının forması giyen Edgar Ie, Galatasaray eşleşmesinin sorulması üzerine "Galatasaray mevcut konumda iyi durumda değil. Teknik direktör değişti ve Barcelona bundan avantaj sağlayabilir." cevabını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ÖVDÜ

İspanyol gazetesine verdiği demeçte Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu olarak Kerem Aktürkoğlu'nu gösteren Edgar, "Çok yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontra ataklara iyi çıkıyor, çok genç ve tekniği de çok iyi" sözlerini kullandı.

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#Trabzonspor#Edgar İe#Edgar İe Sözleşme

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